Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским судом Подмосковья к девяти годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Суд признал американку виновной в контрабанде и хранении наркотических средств, уточняет «Чемпионат».

Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.