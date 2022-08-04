Представители Военно-морских сил Азербайджанской Армии принимают участие в «Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке», проходящих с 1 по 5 августа 2022 года в румынском городе Констанца в рамках программы «Евразийское партнерство» с Соединенными Штатами Америки.

Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений.