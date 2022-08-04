Иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Багери Кани сегодня прибыла в Вену для продолжения переговоров по отмене санкций.

Переговоры между делегациями Ирана и остальных сторон с сегодняшнего дня начинаются.

Исламская Республика Иран не отказалась от своих условий об исключении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из террористических организаций, сообщил источник, проинформированный о переговорах в Вене, опровергунв утверждения WSJ.