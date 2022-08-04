На конец второго квартала число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании bp, составило 2268 человек, включая работников, работающих по срочным контрактам, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года говорится в отчете компании BP-Azerbaijan, .

По состоянию на середину 2018 года, 90% квалифицированных сотрудников bp составляют национальные кадры, неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.

«bp продолжит свои усилия по активному участию в инициативах государственного и частного секторов с целью дальнейшей оптимизации своих программ обучения и развития, улучшения местного рынка высококвалифицированных кадров», — заявили в компании.