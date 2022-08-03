Французский медиарегулятор Arcom обратился к оператору спутниковой связи Eutelsat с требованием прекратить трансляцию канала «НТВ-Мир» из-за сюжетов, освещающих события в Украине, сообщается на сайте регулятора.

Телеканал обвиняют в поддержке российской пропаганды. Претензии относятся, в первую очередь, к сюжетам, которые были показаны в эфире «НТВ-Мир» с 14 по 24 апреля.

Недовольство Arcom вызвало озвученное в эфире телеканала «сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером», а также утверждение, что события в Буче были организованы «украинскими неонацистами».

Также регулятор не одобрил прозвучавшее в эфире заявление о том, что Киев хочет продолжать военные действия, несмотря на успехи российской армии, «будучи мотивированным западными и европейскими решениями».

Приняв во внимание эти нарушения, Eutelsat предписано прекратить предоставление услуг по трансляции «НТВ-Мир» в течение 48 часов с момента уведомления.