Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в ходе операций, проведенных в столице и регионах за последний месяц задержали 59 членов преступной группировки, 8 членов которой занимались культивацией наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе МВД.
У этих лиц было обнаружено 331 килограмм наркотических средств и психотропных веществ, 2261 таблетка с психотропным составом, 2921 куст конопли, 2 пистолета и холодное оружие.
Наконец, взялись за них более или менее всерьёз. Но это — только «верхушка айсберга», даже — только «верхушка верхушки», то, что на самой поверхности.
Знаете ли вы, сколько «точек» в каждом большом и малом городе, продающих ПОЧТИ ОТКРЫТО всякие «спайсы» и их новые модификации под разными новыми названиями? И ВСЕ они имеют «крышу» в силовых структурах, от участкового и выше.
Из нашей молодёжи целенаправленно делают психических и физических инвалидов.
Кто в этом заинтересован? Откуда идут эти потоки контрабанды?