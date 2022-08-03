Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел в ходе операций, проведенных в столице и регионах за последний месяц задержали 59 членов преступной группировки, 8 членов которой занимались культивацией наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе МВД.

У этих лиц было обнаружено 331 килограмм наркотических средств и психотропных веществ, 2261 таблетка с психотропным составом, 2921 куст конопли, 2 пистолета и холодное оружие.