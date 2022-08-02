Ведется работа над документальной лентой о футбольном клубе «Карабах». Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
Керимов добавил, что фильм об истории, развитии и успехах клуба будет представлен уже в этом году.
Ведется работа над документальной лентой о футбольном клубе «Карабах». Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
Керимов добавил, что фильм об истории, развитии и успехах клуба будет представлен уже в этом году.
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