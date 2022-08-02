Обнародован прогноз погоды на 3 августа.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 24-26° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.