Президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проводит отпуск в своей летней резиденции — форте Брегансон, расположенном на Лазурном берегу, сообщает в понедельник «Интерфакс».

Ожидается, что Макрон вместе с супругой Брижит пробудут там до 22 августа.

В Елисейском дворце отметили, что у Макрона будет «трудолюбивый» отпуск и он будет продолжать следить за рядом важных тем. В канцелярии президента также указали, что у Макрона есть возможность проводить видеоконференции и принимать высокопоставленных гостей в Брегансоне.

Форт Брегансон стал одной из резиденций французских президентов в 1968 году. В этой резиденции любил часто отдыхать Жак Ширак, реже ее посещали в свои президентские сроки Николя Саркози и Франсуа Олланд.