Россия будет помогать Сербии в случае обострения ситуации между Белградом и Приштиной. Об этом заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Это очень опасно, это центр Европы, и (все) может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО», — отметил сенатор, добавляя, что сложившаяся ситуация «может закончиться вооруженным конфликтом, и как только туда полезут страны НАТО, конечно, есть опасность, что будут втянуты другие страны, которые являются союзниками Сербии».

По его словам, Москва будет помогать Белграду, не вступая в конфликт.

«Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе», — подчеркнул он.