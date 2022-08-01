Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в создании кризиса в регионе.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в видеообращении.

Вместе с этим Курти добавил, что часть ответственности за возникшее напряжение лежит также на главе канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петаре Петковиче.

По его словам, косовские правоохранительные органы будут контролировать ситуацию.

«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — сказал премьер.