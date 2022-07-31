Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за письма его супруги Сабины о конфликте в Украине, которое она отправила в газету The Irish Times.

Политика попросили выступить с разъяснением позиции жены. В своем письме первая леди Ирландии выразила мнение о том, что кризис в Украине будет продолжаться, пока мир «не убедит глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры».

Заявление жены ирландского лидера вызвало волну критики со стороны парламентариев. Депутат от ирландской партии Fianna Fail Малкольм Бирн указал на недопустимость публикации такого письма на официальном сайте президента Ирландии. «Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины», — добавил он.