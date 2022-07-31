С вечера 30 июля, в ночь на 31-е подразделения Вооруженных сил Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным на направлениях Гедабекского и Кельбаджарского участков государственной границы. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.

«В указанных районах подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные меры реагирования», — говорится в заявлении оборонного ведомства.