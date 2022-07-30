Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, ночью и утром местами пройдут дожди, днем в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в МЭПР

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем-31-35° тепла, в Баку ночью-22-24° тепла, днем-32-34° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и ливни. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла.