Нельзя разделять научные исследования и учебные программы, реализуемые в высших учебных заведениях.

Данную мысль выразил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

«Потому что для проведения любых научных исследований необходимо готовить специалистов. Для их формирования должны быть соответствующие программы. Мы должны пройти через все ступени подготовки научного исследователя. В высших учебных заведениях важны условия и среда для проведения прогрессивных научных исследований», — отметил министр.