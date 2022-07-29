Министерство науки и образования не является научным учреждением.

С данной мыслью выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

«Министерство не занимается научной деятельностью, речь идет об управлении сферой науки”, — отметил министр.

Он добавил, что сотрудничество науки и образования долгое время обсуждалось в азербайджанском обществе.

Министр сказал, что согласно указу президента, вновь созданная структура осуществляет регулирующие функции в области науки и координацию научной деятельности, административное управление, финансирование науки.