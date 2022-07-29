Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем — 30-35, в Баку ночью — 22-24, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 25-26 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.