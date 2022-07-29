Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-июне 2022 года увеличились на 1,8% — до $54,2 млрд, заявил председатель Центробанка Талех Кязымов.

«За 6 месяцев текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 1,8% — до $54,2 млрд», — отметил Кязымов на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, рост резервов обеспечивает сбалансированность на валютном рынке.

При этом он отметил снижение спроса на инвалюту на валютных аукционах. В частности, в июне предложение на валютных аукционах в 2 раза превысило спрос.