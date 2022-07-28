Китайские власти решительно против вмешательства внешних сил в дела Тайваня и будут твердо отстаивать суверенитет своей страны. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

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«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня, — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа. — Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны».

Си Цзиньпин добавил, что «играющий с огнём непременно сам себя обожжет».