Американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут», — говорится в сообщении.