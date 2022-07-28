Американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут», — говорится в сообщении.
Американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут», — говорится в сообщении.
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