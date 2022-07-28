Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере науки и образования в Азербайджане.

Указом главы государства министерство образования переименовано в министерство науки и образования Азербайджана.

Также созданы Государственное агентство по науке и высшему образованию, а также Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Согласно указу, научные учреждения Национальной Академии Наук Азербайджана, финансируемые из бюджета, переданы в ведомство Министерства науки и образования.