Глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Ташкенте.

На размещенной записи видно, как российский министр приветствует собеседника, который не решается снять медицинскую маску. «Не бойтесь», — говорит Лавров. После этой фразы Ван И все же снимает средство индивидуальной защиты.

«Мы доверяем друг другу», — добавляет представитель КНР. Его российский коллега отмечает, что тот находится «среди друзей».

Лавров проводит переговоры с Ван И на полях СМИД ШОС в Ташкенте.