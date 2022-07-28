С начала полномасштабной войны России против Украины ВСУ ликвидировали 40 230 российских военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника
С 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:
личного состава – около 40230 (+160) человек ликвидировано
танков ‒ 1742 (+4) единиц,боевых бронированных машин – 3979 (+8) единиц
артиллерийских систем – 894 (+11) единиц,РСЗО – 258 (+0) единиц,
средства ПВО – 117 (+0) единиц
самолетов – 222 (+0) единиц
вертолетов – 190 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3)
крылатые ракеты – 174 (+0)
корабли/катера – 15 (+0) единиц
автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) единиц
специальная техника – 75 (+0) единиц
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