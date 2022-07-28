С начала полномасштабной войны России против Украины ВСУ ликвидировали 40 230 российских военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника

С 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:

личного состава – около 40230 (+160) человек ликвидировано

танков ‒ 1742 (+4) единиц,боевых бронированных машин – 3979 (+8) единиц

артиллерийских систем – 894 (+11) единиц,РСЗО – 258 (+0) единиц,

средства ПВО – 117 (+0) единиц

самолетов – 222 (+0) единиц

вертолетов – 190 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3)

крылатые ракеты – 174 (+0)

корабли/катера – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) единиц

специальная техника – 75 (+0) единиц