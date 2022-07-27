Ряд радикальных кругов с территории некоторых соседних стран регулярно продолжают деятельность, направленную на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана.

С данным заявлением выступил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, выступая 26 июля в городе Чолпон-Ата на XXIV заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств.

Али Нагиев сказал, что глубоко сожалеет о том, что реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений и что оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Он добавил, что при постоянной бдительности со стороны спецслужб республики будут решительно пресекаться любые негативные ситуации.