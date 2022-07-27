Китайского актёра и певца Сяо Чжаня в Азии давно знают как красивейшего мужчину, а теперь его имя прогремело на весь мир: самым-самым на планете его назвали читатели онлайн-журнала Nubia.

Комментируя этот выбор, уроженец Баку, стилист Владислав Лисовец заявил «Лайфу», что азиатские звёзды цепляют молодёжь со всего мира, в том числе и европейскую, колоритностью, интересными, непонятными, яркими, иногда даже мультяшными образами. «Моде» на азиатов Лисовец не удивлён, и такая тенденция кажется ему абсолютно нормальной.

«По поводу того, что выбрали самым симпатичным мужчиной азиата, я думаю, что есть всеобщая усталость от обычного, понятного, банального с накаченными телами, кукольными глазами. Я думаю, что в этом есть какая-то правда, что люди немного подустали и хотят чего-то нового или готовы уже к новому. Плюс Азия очень сильно внедряется на просторы Европы и Америки, поэтому такой момент, что азиатов становится много на других территориях, тоже имеет свой вес» — отметил он.