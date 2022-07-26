Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три гаубицы PzH 2000. Об этом сообщает Welt.

Как заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, передано тяжелое вооружение для борьбы с российским вторжением.

«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово», — отметила она.

Получение систем Mars II в своем Telegram уже подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Таким образом, в общей сложности Украина получила от Германии уже 10 гаубиц PzH 2000. Ламбрехт также подтвердила, что Берлин передаст 30 зениток Gepard, первые из которых поступили вчера.

Кроме того, в сентябре немецкая сторона предоставит радар типа «Кобра» для обнаружения артиллерийских орудий.

«Контракт уже подписан, и сейчас начнется обучение украинских военных работе с этой сложнейшей системой. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее», — добавила министр и отметила, что через несколько дней начнется обучение бойцов ВСУ управлению средствами противовоздушной обороны Iris-T SLM.