Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 26 июля ориентировочно составили:
личного состава — около 39 870 (+170) человек ликвидировано;
танков — 1737 (+7);
боевых бронированных машин — 3959 (+9);
артиллерийских систем — 880 (+4);
РСЗО — 258 (+1);
средства ПВО — 117 (+1);
самолетов — 222 (+0);
вертолетов — 189 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 722 (+3);
крылатые ракеты — 174 (+4);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 2835 (+3);
специальной техники — 75 (+2).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Бахмутском направлении.
Добавить комментарий