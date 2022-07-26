Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 26 июля ориентировочно составили:

личного состава — около 39 870 (+170) человек ликвидировано;

танков — 1737 (+7);

боевых бронированных машин — 3959 (+9);

артиллерийских систем — 880 (+4);

РСЗО — 258 (+1);

средства ПВО — 117 (+1);

самолетов — 222 (+0);

вертолетов — 189 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 722 (+3);

крылатые ракеты — 174 (+4);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2835 (+3);

специальной техники — 75 (+2).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Бахмутском направлении.