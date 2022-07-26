Акиэ Абэ, вдова убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 25 июля попала в ДТП в Токио. Как сообщает издание Asahi, в автомобиль, в котором находилась супруга политика, врезалась машина сопровождения, ехавшая сзади.

По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. Как сообщает полиция, автомобиль, в котором была Абэ, замедлился, чтобы перестроиться в другой ряд. А сержант полиции, который был за рулём машины сопровождения, отвлёкся и не заметил этого, потому и въехал в транспортное средство. Полиция Токио заявила, что приложит все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.