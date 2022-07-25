Украина давно просит партнеров провести подготовку украинских пилотов, обучив их летать на современных военных самолетах, сейчас появился шанс, что это произойдет. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 25 июля в эфире национального телемарафона.

Ведущий напомнил, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении 100 млн на обучение украинских пилотов. Резников ответил, что решение еще должен поддержать Сенат, а потом закон подписывает президент США Джо Байден.

«Подготовка наших летчиков. Мы давно просили это сделать, начиная с марта. У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают об F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами. Мы провели консультации с техническими и инженерными специалистами, они сказали, что в принципе, можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса. Но главное – начало обучения, чтобы после принятия политических решений мы не теряли времени. Наши летчики, артиллеристы, танкисты и другие специалисты должны быть готовы уже «на опережение». Что мы и делаем», – добавил министр.