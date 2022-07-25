Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских военных. Всего с начала вторжения Россия потеряла в Украине 39 700 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 25 июля ориентировочно составили:

личного состава — около 39 700 (+180) человек ликвидировано;

танков — 1730 (+8);

боевых бронированных машин — 3950 (+8);

артиллерийских систем — 876 (+7);

РСЗО — 257 (+2);

средства ПВО — 116 (+3);

самолетов — 222 (+1);

вертолетов — 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 719 (+5);

крылатые ракеты — 174 (+4);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2832 (+9);

специальной техники — 73 (+0).

ВСУ на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и склады с боеприпасами.