Вооруженным силам Украины за минувшие сутки удалось ликвидировать 180 российских военных. Всего с начала вторжения Россия потеряла в Украине 39 700 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 25 июля ориентировочно составили:
личного состава — около 39 700 (+180) человек ликвидировано;
танков — 1730 (+8);
боевых бронированных машин — 3950 (+8);
артиллерийских систем — 876 (+7);
РСЗО — 257 (+2);
средства ПВО — 116 (+3);
самолетов — 222 (+1);
вертолетов — 188 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 719 (+5);
крылатые ракеты — 174 (+4);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 2832 (+9);
специальной техники — 73 (+0).
ВСУ на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ и склады с боеприпасами.
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