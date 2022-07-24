Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2022-2025гг на уровне 0,72 млн баррелей в сутки.

«Добыча нефти продолжала снижаться в течение первых четырех месяцев 2022 года, упав на 4,5% в годовом исчислении и составив в среднем около 0,72 млн млн б/с. Это было вызвано естественным сокращением добычи по мере старения нефтяных месторождений, а также некоторыми техническими и, возможно, временными факторами. В результате добыча в Азербайджане в последние несколько месяцев была ниже квоты, установленной в рамках ОПЕК+. Мы прогнозируем, что добыча нефти в стране останется на уровне 0,72 млн б/с в среднем в 2022 году и примерно на этом уровне в 2023-2025 годах», — говорится в прогнозах агентства.

Рейтинговое агентство отмечает, что существующие нефтяные месторождения стареют, и нефтедобыча продолжает снижаться: так, за 2010-2021гг объем добычи нефти в Азербайджане снизился почти на 30% (более 1 млн б/с против оценочных 0,74 млн б/с).