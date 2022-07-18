Началось расследование в связи с избиением ученицы 9-го класса школы-лицея №4 города Лянкяран со стороны замглавы Исполнительной власти Лянкяранского района Расили Арифгызы и директора указанного учебного заведения Егяны Аскеровой. Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

В ходе расследования было установлено, что 14 июля 2022 года, в 09:00 Расиля Арифгызы велела своему водителю доставить ученицу Гюнель Алиеву (имя условное) в свой дом под предлогом выдачи ей аттестата. Дома Р.Арифгызы в присутствии директора школы Егяны Аскеровой отняла у несовершеннолетней мобильный телефон, и отправила ее переписки близким родственникам, чем грубо нарушила права и законные интересы школьницы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле Гюнель Алиевой были обнаружены повреждения — следы побоев. По факту в прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР.

В Исполнительную власть района и Лянкяранско-Астаринское региональное управление образования были направлены соответствующие представления для принятия мер в отношении замглавы ИВ Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой.

Общественность будет информирована о результатах расследования.