Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Баку.

Напомним, что неделей ранее Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газ.

Проект меморандума о взаимопонимании является частью усилий Евросоюза по сокращению зависимости от российского газа из-за войны в Украине, писало издание.

«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Евросоюз по Южному газовому коридору объемом не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом», – говорится в проекте документа, датированном 11 июля.

А на днях в соцсети распространилось заявление и самой Еврокомиссии: «На фоне продолжающегося применения Россией поставок энергоносителей в качестве оружия диверсификация нашего энергетического импорта является приоритетом для ЕС».

Естественно, что приезд представителей Евросоюза в Баку и возможное подписание соответствующего соглашения изрядно подпортит настроение Москве. Если ранее «газовая удавка» России для европейцев являлась для последних сдерживающим фактором на пути усиления санкций, то сегодня азербайджанский газ может стать для Евросоюза своего рода отдушиной.

Конечно же, объемы азербайджанского «голубого топлива» не идут ни в какое сравнение с российским «гигантом», тем не менее, данный фактор ослабит газовую зависимость Европы. В таком случае, логичным шагом Старого Света станет усиление санкций против России.

На фоне развития подобного сценария вполне возможно, что Москва попытается надавить на Баку на политической площадке. А именно в болезненном для Азербайджана карабахском вопросе.

Кроме того, РФ может педалировать тему союзнического соглашения и подписанного на днях в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку договора в области информационной безопасности. Только и в первом, и во втором случаях – это будет пустая трата времени. И по очень простой причине: в обоих случаях мы становились свидетелями провокационных действий именно со стороны нашего «союзника».

Напомним эти самые моменты.

Первое: Как известно, 22 февраля сего года между Азербайджаном и РФ была подписана декларация о союзничестве. И в этот же день — в годовщину подписания Туркменчайского договора (22 февраля 1828 года) между Российской империей и Персией в аккаунте МИД РФ в соцсети был выложен искаженный текст соглашения.

В частности, отмечалось, что после подписания мирного договора «к Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванские ханства (Восточная Армения)». Хотя в самом договоре никакой «восточной Арменией» и не пахнет. Далее следует еще один инцидент в связи с названием азербайджанского села Фаррух. Несмотря на истинное название, в марте в сообщении минобороны РФ оно искажено и представлено как Парух.

Далее провокация в исполнении главы МИД РФ Сергея Лаврова, опять же связанная с селом Фаррух. Так, во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном Лавров, отвечая на вопрос армянского журналиста относительно ситуации в селе Фаррух, сделал заявление, которое можно расценить как провокацию в отношении Азербайджана.

«Российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться», — сказал он.

Неужели мэтр российской дипломатии не знал, что село Фаррух находится в Карабахском регионе? Вряд ли. В таком случае, о какой еще делимитации в Карабахском регионе Азербайджана может идти речь? Разве это не провокация?

Второй момент. Буквально на следующий день после подписания договора в области информационной безопасности, скандально известный российский пропагандист Владимир Соловьев пригласил на свою передачу «Полный контакт» Давида Бабаяна, который в своих иллюзиях занимает пост «министра иностранных дел арцаха». То есть, тем самым Соловьев нарушил соглашение между Азербайджаном и Россией, которые договорились о защите информационного пространства, о защите суверенитета и территориальной целостности. Да, дело даже не в этих моментах. Азербайджан вне зависимости от кого-либо ведет свою энергетическую политику. Без оглядки на кого-то. И если соглашение с ЕС в вопросе газоснабжения в интересах государства (а оно в интересах), то мнение «союзника» для Баку имеет второстепенное значение.

Фарид Теймурханлы