За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 38450 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 18 июля ориентировочно составили:
личного состава — около 38 450 (+150) человек ликвидировано;
танков — 1687 (+3);
боевых бронированных машин — 3886 (+7);
артиллерийских систем — 849 (+3);
РСЗО — 248 (+0);
средства ПВО — 113 (+3);
самолетов — 220 (+0);
вертолетов — 188 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 690 (+2);
крылатые ракеты — 166 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 2753 (+7);
специальной техники — 70 (+2).
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
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