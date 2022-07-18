За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 38450 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 18 июля ориентировочно составили:

личного состава — около 38 450 (+150) человек ликвидировано;

танков — 1687 (+3);

боевых бронированных машин — 3886 (+7);

артиллерийских систем — 849 (+3);

РСЗО — 248 (+0);

средства ПВО — 113 (+3);

самолетов — 220 (+0);

вертолетов — 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 690 (+2);

крылатые ракеты — 166 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2753 (+7);

специальной техники — 70 (+2).

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.