В селе Кичик Хыныслы Шамахинского района произошло самоубийство.

Сегодня примерно в 12:00 жительница села Азимова Зейнаб Ариф гызы (2007 г.р.), повесилась в подсобном помещении во дворе своего дома, сообщили в пресс-службе МВД.

Спасти жизнь ребенка не удалось, так как члены семьи слишком поздно узнали о происшествии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов района и врачи скорой медицинской помощи. Причины самоубийства неизвестны.