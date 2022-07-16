В социальных сетях появился снимок первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, которая стала адмиралом США. На нем она стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером, сообщает «РЕН ТВ».

Фотография была сделана на приеме в посольстве Франции в США, который был организован в честь годовщины дня взятия Бастилии.

Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году. Она стала первым трансгендером, которому удалось получить такую почетную должность.

Сэм Бринтон был назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США не так давно — в июне 2022 года.