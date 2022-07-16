В Испании из-за экстремальной жары за пять дней скончались свыше 200 человек. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на ТАСС.

По данным Института здоровья Карлоса III, который является подведомственным Минздраву страны, с 10 по 14 июля включительно в королевстве умерли 237 человек из-за чрезмерно высокой температуры воздуха.

В государственном метеорологическом агентстве Испании повысили уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого и оранжевого. В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого – «красного» (чрезвычайная опасность). Температура может достигать почти плюс 45 градусов.