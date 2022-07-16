Киев обязался не применять для ударов по территории России американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подтвердил, что это было условием для получения Киевом HIMARS. «Это правда, я этого не скрываю. Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги — руководителя Пентагона [Ллойда Остина], что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — рассказал он в интервью украинской службе Би-би-си.