Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в соцсети «Твиттер».

«В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу», — отметил он.

Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет.

Минимальная дальность стрельбы — 2000 метров, максимальная — от 40000 до 80000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

M270 применяют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.