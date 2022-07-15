Российская супермодель Ирина Шейк, проживающая и работающая в США, попала в скандал.
Она опубликовала у себя в Instagram несколько сторис. Сначала модель сходила в баню, а затем нарубила тазик оливье.
Фото с салатом Шейк подписала: «Russianzz on Wednaday», — использовав в слове «russians» символ вторжения в Украину — «Z». Кроме того, она выложила фото с книгой с Владимиром Путиным на обложке.
После шквала критики она удалила сторис.
Теперь пользователи в соцсетях требуют, чтобы с супермоделью американцы прекратили сотрудничество.
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