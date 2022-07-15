На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских военных. Всего с начала войны в Украине ликвидировано 38 тысяч российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 15 июля ориентировочно составили:

личного состава — около 38 000 (+130) человек ликвидировано;

танков — 1672 (+5);

боевых бронированных машин — 3866 (+14);

артиллерийских систем — 842 (+2);

РСЗО — 247 (+0) ;

средства ПВО — 109 (+0);

самолетов — 220 (+1);

вертолетов — 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 681 (+0);

крылатые ракеты — 155 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11);

специальной техники — 67 (+0).

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.