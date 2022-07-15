На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских военных. Всего с начала войны в Украине ликвидировано 38 тысяч российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 15 июля ориентировочно составили:
личного состава — около 38 000 (+130) человек ликвидировано;
танков — 1672 (+5);
боевых бронированных машин — 3866 (+14);
артиллерийских систем — 842 (+2);
РСЗО — 247 (+0) ;
средства ПВО — 109 (+0);
самолетов — 220 (+1);
вертолетов — 188 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 681 (+0);
крылатые ракеты — 155 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11);
специальной техники — 67 (+0).
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
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