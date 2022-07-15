Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает ТАСС.

Беларусь 13 июля должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Moody’s утверждает, что Минфин республики провел платеж в национальной валюте и держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

Как заявили в агентстве, погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт.