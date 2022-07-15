Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде на проходивших в Бирмингеме XI Всемирных играх завоевал золотую медаль, передает Report.
Выступавший в весовой категории +91 кг спортсмен в финале обыграл хорвата Анто Сирича со счетом 3:0.
Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде на проходивших в Бирмингеме XI Всемирных играх завоевал золотую медаль, передает Report.
Выступавший в весовой категории +91 кг спортсмен в финале обыграл хорвата Анто Сирича со счетом 3:0.
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