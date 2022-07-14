Россияне в четверг, 14 июля, вновь нанесли авиационные удары по острову Змеиный, сообщил на брифинге замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Враг какой-то упорный. Он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов оперативный дежурный мне донес информацию, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный», — сказал Громов.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают контролировать остров Змеиный, а в будущем будут контролировать всю акваторию Черного моря.

«Они борются с остатками своей военной техники»,- объяснил Громов российские авиаудары.