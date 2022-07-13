Срок действия комендантского часа в Каракалпакстане будет сокращен с 10 до 6 часов. Такое решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Решение установить новое время действия комендантского часа «с 23 часов до 5 часов» вместо «с 21 часа до 7 часов» было принято «принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло», пояснил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Он добавил, что «соответствующий указ с изменениями в указ президента о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане от 2 июля 2022 года подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана)».

С какого дня будет действовать укороченный комендантский час, не сообщается.

Режим чрезвычайного положения (ЧП) был введен в Каракалпакстане с 3 июля по 2 августа после массовых беспорядков в суверенной республике. Они стали следствием недовольства местных жителей попыткой внести в Конституцию Узбекистана поправки, предусматривающие лишение Каракалпакстана суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погибли 18 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.