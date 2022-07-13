Министр культуры Анар Керимов осмотрел исторические памятники «Курган чёлю», «Поселение Тюркан» и «Каменные дороги», расположенные вблизи поселка Тюркан Хазарского района.

В осмотре приняли участие начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, депутат Солтан Мамедов, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, исследователь Фаик Насибов, представители компании «Agro Food Investments» и ИВ Абшеронского района.

Ознакомившись на месте с фактом вмешательства в уникальный памятник «Каменные дороги», министр дал поручения по выявлению и устранению ущерба, нанесенного этому историческому памятнику, а также по его строгой охране.

«Впредь будет решительно пресекаться незаконное вмешательство в исторические памятники, приниматься строгие меры в рамках законодательства.

По поручению министра Анара Керимова памятник «Каменные дороги» был обнесен забором для предотвращения вмешательства извне и сохранения исторического облика.

Также предусматривается привлечение на территорию археологов, оценка состояния памятников», — заявили в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.