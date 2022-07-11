Суд общей юрисдикции города Еревана 11 июля вынес решение об освобождении сына бывшего генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова, Игоря Хачатурова под залог в 1 млн драмов. Об этом в беседе с новости Армении — NEWS.am заявил адвокат Игоря Хачатурова Мигран Погосян.

«Это было одним из первых дел, рассматриваемых по новому уголовно–процессуальному кодексу, суд во время предварительных слушаний решил изменить меру пресечения на залог в один миллион драмов», — сказал адвокат.