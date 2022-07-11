Двадцать детей погибли в результате вспышки холеры в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщают мировые СМИ.

Как передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на помощника директора отдела информации провинции Мавлави Мохаммада Касима Рияза, заразились более 120 детей из округа Багран.

Напомним, что после разрушительного землетрясения в Афганистане в конце июня гуманитарное бюро ООН предупредило, что вероятность вспышки заболеваний после землетрясения вызывает особую и серьезную озабоченность.

«Люди крайне нуждаются в пище и чистой воде», — сообщил агентству представитель министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман, добавив, что чиновники пока справляются с медикаментами, но помощь тем, кто потерял свои дома, будет сложной задачей.