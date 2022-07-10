Daily Mail обнародовала переписку сына американского президента Джо Байдена Хантера, в которой он в крайне грубой форме оскорбляет мачеху Джилл. В сообщениях он называет первую леди «глупой», «тщеславной» и «эгоистичной» и «идиоткой».

Смс стали достоянием общественности после того, как был изъят ноутбук Хантера. Из переписки следует, что Байден-младший очень негативно настроен по отношению к мачехе. Под удар попала также вдова его брата — близнеца Хелли Байден. Причина гнева в том, что дамы настаивали на реабилитации и лечении сына американского президента от наркотической зависимости зимой 2018 года.

«Хэлли и моя идиотская мачеха в очередной раз устроили драму, которая заставляет папу сказать: «Уходи на 30 дней, а я помогу, но в остальном я не очень-то верю, что ты рассудительный Охотник», — писал он.

Несмотря на грязь, которую Хантер лил за спиной первой леди, в личных сообщениях с ней он был достаточно мил. Так, в декабре 2018 года Джилл написала ему «Люблю тебя, надеюсь, ты в порядке. Мама», сопроводив сообщение смайликами с сердечками. Через день он ответил: «Спасибо, мама».