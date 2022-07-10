11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем — 33-38° тепла, в Баку ночью — 22-24° тепла, днем — 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В регионах Азербайджана преобладает безоблачная погода. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем — 35-39° тепла, в горах ночью — 8-13° тепла, днем — 23-28° тепла.